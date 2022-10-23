Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle bir araya geldiDİYARBAKIR (İGFA) - "Diyarbakır Çevre Yolu, TOKİ 1525 Konut, 17 İşyeri, 1 Cami ve Büyükşehir Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni" kapsamında Diyarbakır'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyipo Erdoğan, dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır anneleriyle bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri dinledi ve bir süre sohbet etti.

Görüşmede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlunu terör saldırısında kaybeden AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da hazır bulundu.