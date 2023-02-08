Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde... 10'ar bin lira destek ödemesi yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan deprem bölgesindeki çadır kentte incelemeler sonrasında son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, hasar tespitleri sonrasında deprem bölgesindeki vatandaşlar için 10'ar bin lira destek ödemeleri yapılacağını duyurdu.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Onikşubat Stadyumu'nda yer alan deprem çadırlarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekiplerin koordinesiyle ilgili bilgi alırken, bölge halkını dinliyor.

HEDEFİMİZ 1 YIL İÇİNDE 10 İLDE TOPLU KONUT YAPMAK

Depremde can kaybının 8 bin 574'e yükseldiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralı sayısının 49 bin 133'e ulaştığını belirterek, tüm imkanlarımızı seferber ettiklerini anlattı.

Devletin kurumlarının hepsi iş başında olduğunu belirten Erdoğan, İlk gün bazı sıkıntıların yaşandığını anımsatarak, "İkinci ve üçüncü gün daha koordineli olduk, duruma hakimiyet tesis ettik. Hedefimiz bir yıl içerisinde de Kahramanmaraş ve 9 ilde de yaraları saracağız. Kimsenin sokakta kalmasına izin vermeyeceğiz. Deprem bölgelerindeki çalışmalar hızlanacak, aksaklıklar giderilecek" dedi.

Bu arada Antalya, Alanya, Mersin gibi otellerle görüşmeler yaptıklarını da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşımız sokakta kalmayacak. İsteyenleri bu otellere yerleştirebiliriz" çağrısında bulundu.

AFAD merkezinden yapılan açıklamalar dışında provokatörlere izin verilmemesini isteyen Erdoğan, "Bugün birlik olma ve dayanışma zamanıdır. Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" dedi.

Erdoğan, son olarak deprem bölgelerinde yapılacak hasar tespitle birlikte her aileye 10 bin'er lira ailelere ulaştırılacağını, bu konuda gereken planlamayı yaptıklarını kaydetti.

https://youtu.be/5w4SvFg_Tec