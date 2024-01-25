Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sınır kapısı sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaretin gelişmesi açısından taşımacıları mağdur eden akaryakıt fiyat farklarını İran'la karşılıklı olarak kaldırma önerisini tekrarladı. Erdoğan, Türk hava taşımacılığı firmalarının İran'daki frekans kısıtlamalarının kaldırılması veya daha üst sınır belirlenmesi taleplerinin karşılanmasının da ticari temasların artmasını sağlayacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Türkiye-İran İş Forumu"nda yaptığı konuşmada, bazı Türk firmalarının İran'da karşılaştığı sorunların çözümü konusunda somut adımlar atılmasını beklediklerine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu adımların Türkiye'den İran'a daha fazla yatırım gitmesinin önünü açacağına inandığını kaydederek, "Biz de firmalarımızı kazan kazan anlayışı çerçevesinde İran'da daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz" dedi.

İkili ticaretin gelişmesi açısından taşımacıları mağdur eden akaryakıt fiyat farklarının karşılıklı olarak kaldırma önerisini tekrarlayan Erdoğan, Türk hava taşımacılığı firmalarının İran'daki frekans kısıtlamalarının kaldırılması veya daha üst sınır belirlenmesi taleplerinin karşılanmasının da ticari temasların artmasını sağlayacağını kaydetti.

Tahran-Van yolcu tren seferlerinin yeniden başlatılmasında fayda gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İranlı kardeşlerimizin en fazla tercih ettiği turizm destinasyonunun Türkiye olması bizleri memnun ediyor. Bu eğilimin devam etmesini arzu ediyoruz. Bu toplantıya iş insanlarımızın ilgisinin, Türk müteşebbislerin İran'a yatırım yapmakta ne kadar istekli olduklarını gösterdiğini düşünüyorum. Bu yoğun ilgiyi somut neticelere tahvil etmek bizlerin elindedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında tüm zorluklara rağmen karşılıklı ticareti artırmaya yönelik girişimlerin sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Erdoğan, ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi noktasında atılacak her adımın samimiyetle arkasında olunacağını yineledi.