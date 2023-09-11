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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim öğretim yılına kutlama
GÜNDEM 11.09.2023, 13:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlara vesile olmasını diledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün ders ziliyle birlikte okul hasreti sona eren tüm evlatlarımızı gözlerinden öpüyor, üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, "Oku, düşün, uygula, neticelendir. İyi Dersler," yazılı görsel de yer aldı.
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