Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı videolu mesajında, mübarek günlerin ulusa hayırlar getirmesini ve kurbanların kurtuluşa vesile olmasını diledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı.

Milletin ve İslam aleminin Kurban Bayramı’nı tebrik ederek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı’nın ayrılmaz bir parçası olan Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabul olmasını diledi.

https://youtu.be/rxQturrCS3M

Erdoğan bayram mesajında, mübarek günlerin herkese hayırlar getirmesi ve kurbanların kurtuluşa vesile olması dilerken, “Yaza dönsün kışınız bayramlar bayram olsun dert görmesin başınız bayramlar bayram olsun otlar dikenler dolsun nemrutların çanına kolay gelsin işiniz bayramlar bayram olsun” dedi.

"Bizleri bir Kurban Bayramı’na daha sağlıkla, huzurla, esenlikle kavuşturan Rabbimize hamdüsena ediyorum" diyen Erdoğan, mesajında, "Bayramları yakın çevrelerinden başlayarak tüm mazlumların ve mağdurların yüzlerini güldürecek hayrühasenat vesilesi kılan kardeşlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Medeniyetimizden ve kültürümüzden tevarüz ettiğimiz bayramları, çocuğundan yaşlısına tüm insanlarımızın sevinç günleri haline dönüştüren geleneklerimizi özellikle yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

2023 VE 2053 VURGUSU

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, en önemli miras olan 2053 vizyonuna kararlılıkla yürüttüklerini söyleyen Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaasında herhangi bir duraklamaya ve gerilemeye mahal vermeyeceğiz" dedi.

Sürücülere de çağrıda bulunan Erdoğan, bayram ile 15 Temmuz ve hafta sonu tatillerinin birleşmesiyle uzun bir aranın ortaya çıktığını anımsatarak, şehirlerarası trafiğe çıkan tüm vatandaşların kurallara harfiyen uymalarını, sabırlı ve dikkatli olmalarını ve azami hassasiyetin gösterilmesini istedi.