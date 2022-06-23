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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ustaosmanoğlu için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
GÜNDEM 23.06.2022, 12:24
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başsağlığı mesajında, "Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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