Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TDV'na kurban bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurban bağışını vekalet yoluyla Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen ve Huriye Martı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ederek kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bağış makbuzunu da imzaladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen 2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'mıza kurban bağışında bulundu" ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/DIBAliErbas/status/1545055089533997056
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