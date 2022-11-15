Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziyelere 'teşekkür' paylaşımı

G20 Liderler Zirvesi için Endonezya'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısı için taziyelerini ileten ülkelere ve uluslararası organizasyonlara şükranlarını içeren mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısı için taziyelerini ileten ülkere teşekkür etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından "Teşekkürler / Thank You" başlığıyla ülke bayraklarının yanı sıra AB ve NATO gibi uluslararası birliklerin bayraklarının da bulunduğu görselle birlikte mesajı yayımladı.

Paylaşımında, “İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1592458688094085120