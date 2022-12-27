Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerin ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit er Hüseyin Korkmaz’ın ailesine taziye mesajı iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bırakılan patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Korkmaz'ın ailesine başsağlığı diledi.