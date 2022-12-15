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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
GÜNDEM 15.12.2022, 18:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine başsağlığı diledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursalı şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz’un ailesine taziye mesajı gönderdi.
İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine mesaj göndererek, taziyelerini iletti.
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