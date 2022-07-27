Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit askerler Otal ve Taşyürek’in ailelerine taziye mesajı gönderdi.ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Mert Otal ve Cüneyt Taşyürek'in ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki saldırıda şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Otal ile Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Taşyürek'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.