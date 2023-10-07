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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
GÜNDEM 07.10.2023, 11:11
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi öncesinde konuşuyorCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 4. Olağanüstü Kongresi öncesinde Ankara Spor Salonu önündeki kalabalığa seslendi.
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|14. Ankaragücü
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|16. Gaziantep FK
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|5. Manisa FK
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|10. Erzurumspor
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|11. Şanlıurfaspor
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|13. Adanaspor
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|16. Altay
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|17. Tuzlaspor
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|6. Brighton
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|1. Real Madrid
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|4. Athletic Bilbao
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|5. Atletico Madrid
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|6. Real Sociedad
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|7. Real Betis
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|12
|8. Rayo Vallecano
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|12
|9. Osasuna
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|10. Valencia
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|11. Getafe
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|16. Mallorca
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|17. Deportivo Alaves
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|19. Granada
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|20. Almeria
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