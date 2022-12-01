Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mesleki Eğitim" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde önemli başarılara imza attığımız alanların başında mesleki ve teknik eğitim gelmektedir. Bu okullara yönelik vesayet dönemlerinde uygulamaya konulan haksızlıkları gidererek, mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdik." dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millî Eğitim Bakanlığı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) iş birliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitim Zirvesi"ne video mesaj gönderdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve topyekun bir kalkınma için, eğitimin, insanlığın elindeki en güçlü enstrümanlardan olduğunu belirtti.

Milletin emaneti olan çocukların en güzel şekilde yetişmeleri için eldeki imkanları seferber ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sektörle kurulan yakın iş birliğinin faydasını sadece eğitim sürecinde değil, mezuniyet sonrası öğrencilerin istihdam imkanlarında da gördüklerini dile getirerek, Türkiye geneline yayılan 55 araştırma geliştirme merkezi ile ürün geliştirme çalışmalarında öğrencileri sürece dahil ettiklerini bildirdi.

Geçmiş yıllarda bir elin parmaklarını geçmeyen tescili alınan ürün sayılarının, 2022 yılında 8 bin 269'a ulaştığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ürünlerin 74'ünün ticarileştiğini belirtti.

"YILLARIN İHMALİNİ GİDERDİK"

İş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu çırak, kalfa ve ustaları yetiştirebilmek için 2021 yılı sonunda önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu düzenlemelerle öğrencilere her ay ödenen asgari ücretin net tutarının yüzde 30'unun tamamını devlet desteği kapsamına aldıklarını kaydetti.

Kalfa olup, 12. sınıfa devam eden öğrencilere ödenen miktarı yüzde 30'dan 50'ye yükselttiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece usta, kalfa, çırak eğitimini devletin destek mekanizmalarıyla güçlendirdiklerini vurguladı. Bu kapsamda, mesleki eğitim merkezlerinde sadece 159 bin olan çırak ve kalfa sayısının, bir yıl gibi kısa bir süre içinde 1 milyon 100 bine ulaştığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesleki eğitime kazandırdığımız bu dinamizm, kadın istihdamında da çok önemli iyileştirmelere yol açtı. Özetin özeti diyebileceğim bu çalışmalarla kısa sürede mesleki eğitimde hem yılların ihmalini giderdik hem de çok önemli ivme yakaladık." dedi.

Millî Eğitim Bakanlığı ile OECD eşgüdümünde düzenlenen Mesleki Eğitim Zirvesi'nin Türkiye'nin tecrübelerini paylaşmanın yanında, değerli fikirlerin öğrenilmesine de vesile olacağına inandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik edip, yapılacak istişarelerin hayırlara vesile olmasını diledi.