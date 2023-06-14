Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Jandarma'ya kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Jandarma Genel Komutanlığının 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma’nın 184’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımda "Milletimizin huzur ve güvenliğinde hayati bir rol üstlenen Jandarma Genel Komutanlığının 184’üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, fedakârca görev yapan tüm Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.