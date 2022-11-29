Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'insani değerler' çalıştayına mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsani Değerlerin Güçlendirilmesi ve Ötekileştirmenin Tehlikeleri” Çalıştayı'na mesaj gönderdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsani Değerlerin Güçlendirilmesi ve Ötekileştirmenin Tehlikeleri" Çalıştayına gönderdiği mesajında, "Yıllardır insanlığa kurtuluş reçetesi olarak sunulan materyalist ideolojilerin çare olmadığı, bilakis insanlığı ekonomik, siyasi ve ahlaki olarak felakete sürüklediği gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır." dedi.

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Afrika-Asya Üniversiteler Birliği iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası "İnsani Değerlerin Güçlendirilmesi ve Ötekileştirmenin Tehlikeleri" Çalıştayı vakfın genel merkezinde başladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre çalıştaya yazılı mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 3 yıldır tüm dünyayı derinden sarsan küresel koronavirüs salgınının insani değerlerin önemini tekrar hatırlattığını belirtti.

Mesajında bu süreçte onca gelişmişliğe ve ekonomik refaha rağmen, insani değerlere sahip çıkma hususunda ciddi eksiklikler olduğunu gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi birbirimize yakınlaştırması, empati duygularımızı harekete geçirmesi gereken salgın, tam tersine küresel adaletsizlikleri daha da keskinleştirdi. Hastanelerden, yaşlı bakım evlerinden, sokaklardan yansıyan iç burkucu görüntüler, hafımıza birer utanç ve ibret vesikası olarak kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının sonunda çalıştayın yeni ufuklar açacağına inandığını belirterek programın icrasında görev alan ve içeriğine katkı sunanlara teşekkür etti.

Çalıştaya ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da birer mesaj gönderdi.