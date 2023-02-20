Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hatay' mesajı... 199 bin 739 konutun inşaası Mart'ta başlıyor

Deprem bölgelerinden Hatay'ı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. 199 bin 739 konutun sıfırdan inşa edileceğini ve Mart ayı itibariyle inşaatlara başlanacağını duyuran Erdoğan, Hatay'ın demografik yapısının değiştirilmesi yönündeki dedikodulara da sert çıkarak, "Evelallah buna kimsenin gücü yetmez. Bu böyle bilinsin" dedi.HATAY (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da incelemeler ve depremzede vatandaşlarla buluşması ardından Hatay Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 hafta geçtiğini ifade eden Erdoğan, "Ülkemizin 11 ilinde yıkıma ve büyük can kaybına yol açan bu afet Türkiye'nin depremi ile yangını ile seli ile ve diğer tüm tehditleri ile zorlu bir coğrafyada olduğu gerçeğini hepimize bir kez daha hatırlattı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamen yıkılmış 21 bine yakın binadaki 71 binin üzerinde bağımsız birimin enkazı kaldırıldığını söyledi.

"Şehirlerimizin tamamını konutu, iş yeri, sanayii, tarımı, tarihi ve kültürel değerleri ile en küçük bir gerilemeye, en küçük bir ihmale mahal vermeden yeniden ayağa kaldıracağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tahrip olan yerleri sıfırdan inşa etmek suretiyle burayı yeniden imar edeceğiz. Güçlendirme olmayacak, her şey sıfırdan inşaa edilecek. Ancak bunun için bize asgari bir yıl müsade" diye konuştu.

199 BİN 739 KONUT YAPILACAK

Yeni konutların zemin kalitesine bakılıp yapılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşaatların Mart ayında başlayacağını duyurdu.

Erdoğan; Hatay'da 40 bin 426, Kahramanmaraş'ta 45 bin 67, Adıyaman'da 25 bin 882, Gaziantep'te 18 bin 544, Malatya'da 44 bin 770, Osmaniye'de 9 bin 550, Diyarbakır'da 6 bin, Şanlıurfa'da 3 bin, Elazığ'da 3 bin 750, Adana'da 2 bin 500, Kilis'te ise 250 konutun inşasına başlanacağını söyledi.

TAKSİTLERE VE BORÇLARA ERTELEME KARARI

Depremlerden etkilenen 11 ildeki TOKİ taksit ödemelerinin 3 ay ertelendiğini duyuran Erdoğan, "Ağır hasar gören il ve ilçelerde yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor. Kamu bankalarımız, depremde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor. İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150 bin esnafımızın Halk Bankası'ndan kullandıkları Hazine destekli kredi ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Ağır yıkımın yaşandığı bölgedeki 152 belediyemizin İller Bankasına olan kredi ödemelerini 3 ay erteledik. Depremin ülke genelindeki ekonomik faaliyetlere olumsuz etkisini önlemek amacıyla 250 milyarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350 milyar liraya yükselttik. İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 20 bin vatandaşımızın hızla istihdamını temin ediyoruz. 20 milyar liralık deprem bölgesi işletme ve yatırım destek paketi hazırladık. Depremde zarar gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'den kullandıkları Hazine destekli kredilerini 1 yıl tehir etme imkanı getirdik. Acil ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak üzere fiyatlarda haksız artışa gidenler için kamunun tüm denetim araçlarını en sert şekilde devreye alıyoruz. Çiftçilerimize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı bulan ve ayni ödenen mazot-gübre desteğini nakdi olarak Şubat ayında hesaplarına yatırıyoruz" diye konuştu.

https://youtu.be/2MruCwLjKjw

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

"Kentsel dönüşüm planlarını benim vatandaşlarım engellemesin" diyerek vatandaşlardan da yardımcı olmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 il genelinde afet eylem planını hayata geçireceklerini belirterek, "Kentsel dönüşüm planlarımızı vatandaşım engellemesin. Bu konuda adımlar atıyorsak vatandaşlarımız bize yardımcı olsun. Kentsel dönüşümle ilgili kimi ideolojik saplantılarla, kimi basit çıkar kaygılarıyla yürütülen çabaların artık son bulmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Enkazlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, devlet-millet omuz omuza vererek bu günleri geride bırakacaklarını kaydetti.

Hatay'ın demografik yapısının değiştirilmesi gibi dedikodulara iltifat edilmemesini isteyen Erdoğan, "Hatay'ın demografik yapısının değiştirilmesine evelallah kimsenin gücü yetmez. Bu böyle bilinsin" dedi.