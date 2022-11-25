Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Güçlü Türkiye' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edene kadar durmayacak, mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfınca düzenlenen "Türkiye Girişimci Buluşması ve 9. Girişimcilik Ödülleri Töreni"ne video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edene kadar durmayıp mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, "Ne terörün ne de terör örgütünün yularını ellerinde tutan emperyalist çetelerin bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Türkiye için üreten, yatırım yapan, yeni iş kuran, işini geliştiren, yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılarla milletçe iftihar kaynağı olan tüm girişimcilere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlık olarak, COVID-19 salgınıyla başlayan ardından Rusya-Ukrayna gerilimiyle daha da derinleşen sancılı bir dönemden geçtiklerini belirtti.

https://twitter.com/tcbestepe/status/1596051070064754688

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın sürecini başarıyla yöneten Türkiye'nin salgın sonrası ortaya çıkan meydan okumaların da üstesinden alnının akıyla geldiğine dikkati çekerek, "Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modelimizin müspet etkilerine her alanda şahit oluyoruz. COVID-19 salgınının dünya ekonomilerini derinden sarstığı bir ortamda G-20 içinde en hızlı büyüyen ülkelerin başında yer aldık. Geçtiğimiz yıl büyüme oranımız yüzde 11 ve bu yılın ilk yarısında yüzde 7,5 seviyesinde gerçekleşti. İşgücüne katılım oranımız artmasına rağmen, istihdamda 31 milyon sınırını aşmış bulunuyoruz" diye konuştu.

İhracatta her ay yeni bir rekor kırarak hedeflere doğru emin adımlarla ilerlediklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun somut projelerini tek tek hayata geçirerek yolumuza devam edeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Girişimci İş Adamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfı başta olmak üzere, programın icrasında emeği olanları tebrik ederek, Girişimcilik Ödülleri'ni almaya hak kazanan kurumları ve girişimcileri kutladı.