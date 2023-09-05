Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere ve üretici çiftçiye müjde

Hayat pahalılığıyla mücadeleyi daha sıkı yürüteceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından gündemlerinde görüştükleri konuları Millete Sesleniş'te paylaştı. Ekonomiden dış politikaya çeşitli konulara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere vergisiz telefon ile ilgili konuyu da bir sonraki Kabine'de detaylarıyla paylaşacaklarını açıkladı. Erdoğan, evleneceklere, gençlere ve üretici çiftçiye müjdelerini sıraladı.ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yaparak önemli mesajlar verdi.

Dün gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyaretinde Rus lideri Putin'le olan görüşmenin oldukça verimli ve kapsamlı geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta tahıl koridoru ve pek çok insani gündemin masada olduğu dönemde, görüşmenin kıymetinin dünya tarafından takdir edildiğine inanıyorum" dedi.

"HAYAT PAHALILIĞIYLA MÜCADELE DAHA SIKI YÜRÜTÜLECEK"

Hayat pahalılığıyla mücadeleyi daha sıkı yürüteceğinin de mesajlarını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağustos ayı verileri ile birlikte yıllık enflasyonun yüzde 58'e yükselmesi hayat pahalılığı ile mücadeleyi daha sıkı yapmamız gerektiğini gösteriyor. Şüphesiz bu uzun bir süreç ancak enflasyonu dize getireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

Adli açılış töreninde yeni anayasa çağrısını yenilediklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalete erişiminin kolaylaşmasına devam edeceğiz.İçinde bulunduğumuz yıl bitmeden sınavla 1000 hakim ve savcı yardımcısı alarak kapasitelerini güçlendireceğiz. Türkiye'yi demokrasimize yakışır sivil bir anayasayla buluşturmak için çalışmaları Meclis açılınca ortaklarımızla başlatacağız" diye konuştu.

GALERİCİLERE 221 MİLYON TL İDARİ CEZA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer dikkat çektiği konu da elektronik ticaret platformlarının işleyişi ile ilgili konular oldu.

Taşınmaz malların ve ikinci ellerin satımıyla ilgili bir düzenleme yaptıklarını ve ilanlarda kimlik doğrulaması mecburiyeti ve para cezası getirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arz talep dengesini bozacak şekilde hareket eden otomobil bayisi ve galericilere bugüne kadar 221 milyon lira idari para cezası kesildi. Stokçuluk ve fahiş fiyat yapan parekendecilere kesilen ceza 188,5 milyon lirayı geçti" diye konuştu.

GENÇLERE VERGİSİZ TELEFON

Yükseköğretimde okuyan öğrencilerimize taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdiklerini de anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bir sonraki toplantımızda her iki konuyla ilgili detayları gençlerimizle paylaşacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca evlenecek gençlere uygun fiyatlı kredinin de gündemde olduğunu söyledi.

ÜRETİCİLERE MÜJDE

Erdoğan, son mesajını de üreticilere vererek, 2024 yılı Mart ayında ödenecek 2023 buğday, arpa, yulaf, çavdar tritikale, çeltik üreticilerinin mazot, gübre destekleri gibi ödemeleri öne çekerek üreticilerin yanında olacaklarını ve toplam 11,5 milyar lira desteği Ekim ayından itibaren hesaplara aktarmaya başlayacaklarını belirtti.