Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze’den getirilen hastalara ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan kanser hastalarını ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti. Hastaları tek tek ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Gazze'den getirilen hastalar kendilerini ziyaret eden ve tedavileri için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.