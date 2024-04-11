Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gazze' mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin, Gazze'deki zulmün durması, bölgede barışın ve sükunetin hakim olması için elinden gelen her şeyi yaptığını ve yapmaya devam ettiğini kaydetti. Erdoğan, yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine ve milletine iftira atanları akla, vicdana ve ferasetle davranmaya davet etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yoluyla partililere seslenerek, bayramlarını kutladı.

Türkiye'nin en büyük ilinden en ücra köşesine kadar gece gündüz demeden davalarına omuz veren herkesi selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde bir Ramazan Bayramı'na daha eriştiren Rabbimize hamdediyorum. Sizlerin şahsında AK Parti teşkilatlarımızın, AK Parti'ye gönül veren 85 milyon vatandaşımın her birinin bayramını gönülden tebrik ediyorum." dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre millet olarak güvenlik ve huzur içinde bayramı idrak ederken Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyalarının farklı köşelerinde kardeşlerinin zulüm gördüğünü, katliama uğradığını, açlık ve kıtlık çektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgal altındaki topraklarında on yıllardır baskıya, şiddete, eziyete maruz kalan Filistin halkının Ramazan-ı Şerif gibi bayramı da hüzünle geçirdiğini belirtti.

Bugüne kadar bölgeye gönderdiği toplam 45 bin tonluk insani yardımla Türkiye'nin dünyada Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülke olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin Gazze ve Filistin için tüm imkânlarını nasıl seferber ettiğini ülkemizdeki istismarcılar görmese de sahadaki mazlumlar çok iyi görüyor." dedi.

"Asla kolaya kaçmadan milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyoruz"

"Son derece çekişmeli geçen, rekabet seviyesi yüksek bir seçim sürecini hamdolsun milletçe alnımızın akıyla geride bıraktık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu vesileyle bir kez daha 31 Mart Mahallî İdareler Genel Seçim sonuçlarının ülkeye ve şehirlere hayırlı olmasını diledi.

Sandıkta tecelli eden iradeyle göreve gelen belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarları ayrı ayrı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokratik haklarını kullanmak suretiyle demokrasinin gücüne güç katan vatandaşlara da teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin sorunsuz bir şekilde icra edilmesini sağlayan adalet ve emniyet teşkilatına, sandık görevlilerine, siyasi partilerin mensuplarına ayrıca şükranlarını sundu.

Emeklerini, gayretlerini, samimiyetlerini çok iyi bildiği AK Parti'nin farklı kademelerinde görev yapan tüm yol ve dava arkadaşlarına en kalbi teşekkürlerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdükleri MHP'ye teşekkür etti.

Seçim sonuçlarının elbette ayrı ve kapsamlı bir değerlendirmenin konusu olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de her parti gibi seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bunun ilk adımını attık. İnşallah halkayı sürekli genişleterek istişarelerimize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin kurulduktan sadece 15 ay sonra milletin teveccühüne mazhar olduğunu, 22 yılda girdiği 17 seçimin hepsinde sandıktan birinci çıktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim başarılarının arka planında milletle hep güçlü gönül köprüleri kurmalarının bulunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerini yenileme, güncelleme, güç ve enerji toplamış olarak yola revan olma noktasında her zaman farklarını ortaya koyduklarını ve siyaset yolculuklarını aynı şekilde sürdüreceklerini belirterek, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın çok daha güçlenerek çıkacağını söyledi.