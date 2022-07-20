Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 açıklaması... "Biden'ın Yunanistan şartı yok!"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle Tahran'a yaptığı ziyaretin Türkiye dönüşünde uçakta gazetecilerle değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin F-16 satışını Yunanistan şartına bağlanması yönündeki kararına ilişkin soruya, "Biden, bize böyle bir Yunanistan şartı filan koymadı" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'a yaptığı resmi ziyaretin Türkiye dönüşünde uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İletişim Başkanlığı'nın aktardığı habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 satışını Yunanistan şartına bağlanması yönünde bir karar çıktı. An itibarıyla gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna, Biden'in böyle bir Yunanistan şartı koymadığını belirtti.

"Biden, bize böyle bir Yunanistan şartı filan koymadı" diyen Erdoğan, "Tam aksine, uzunca yaptığımız görüşmede NATO üyesi ülkeler olarak herhalde birbirimizin hukukunu korumalıyız diye konuştuk." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16'lar konusunda "Ben elimden gelen bütün gayreti göstereceğim" dediğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maalesef şu anda Temsilciler Meclisi'nde az da olsa bu işe muhalefet edenler var. Mevcut gelişmelere baktığımızda aslında böyle bir koşul meselesi bana göre bizi bağlayıcı bir koşul değil. Yeter ki onlar F16'larla ilgili bizim teklifimize 'evet' desinler, bize sıfır F16'ları versinler. Zaten elimizdekilerin bakım onarımını biz şu anda yapabilecek güçteyiz. O konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Ama tabii ki yedek parça noktasında bazı taleplerimiz var. Bunları da yerine getirmeye karar verdiler. Bir de Amerika'da kasım ayında ara seçimler var. Onlar da önemli. Kasım ara seçimleri ne getirir ne götürür bunları da göreceğiz. Orada Cumhuriyetçilerin senatoda daha ağır basacağı, Temsilciler Meclisi'nde de yine ağırlığı ele geçireceği istikametinde bilgiler geliyor" diye konuştu.

"SAYIN PUTİN ŞÜKRANLARINI BİLDİRİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığınız görüşmede Türkiye'nin Ukrayna savaşı konusunda arabuluculuk girişimleri hangi çerçevede ele alındı. Bu konuda sizden bir talep, yine Moskova'nın bu konuda Ankara'dan beklentileri şimdi özellikle bu dönemde ne yönde?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Şu an itibarıyla Sayın Putin'in bizim gayretlerimiz noktasındaki bakışı olumlu. Bundan dolayı hatta şükranlarını bildiriyor. Bize çok çok farklı bazı teklifleri oldu. Biz inşallah burada doğal gaz konusunda, Akkuyu meselesinde ve diğer konularda şu anda dayanışmamızı aynen sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."