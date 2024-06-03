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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'etik' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında, Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü imza törenine bir mesaj gönderdi

GÜNDEM 03.06.2024, 18:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'etik' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında, Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü imza törenine bir mesaj gönderdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin Güngör'ün katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Türkiye'nin, devlet felsefesi, geleneği ve birikimi açısından dünyadaki sayılı ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin başkalarının tavsiyelerine, modellerine, uygulamalarına bakmaya ihtiyaç duymayacak kadar devasa bir zenginliğe sahip olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yöneten, sadece zulmetmemekle kalmamalı, astlarının da zulmedip zulmetmediğini bilmeli, denetlemeli ve varsa bir olumsuzluk önlemelidir." sözlerini hatırlattığı Nizamülmülk'ün, yöneticilere ağır bir sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Kamu görevinin ifasında etik kuralların göz ardı edilmesinin, hizmetlerin aksamasının yanı sıra halkın devlete ve yöneticilere olan güvenini de sarsacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etapta önemsenmeyen etik dışı davranışların, devlet ve toplumun surlarında önce küçük gedikler açılmasına, zamanla bu gediklerin büyüyüp yıkıma dönüşmesine sebep olacağını kaydetti.

Kamu hizmeti yapanlar gibi kamu hizmetinden yararlananların da etik kurallara ve hukuki kaidelere riayet etmek zorunda olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Etik değerlere uyulması, sadece devlete güven açısından değil, verimlilik ve sosyal moral açısından da önemlidir. Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz yasal değişikliklerle, devlet idaresinde devrim niteliğinde reformlara imza attık. Kamu görevlilerine yönelik etik davranış ilkelerinin oluşturulmasını sağladık. 5176 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik başta olmak üzere, birçok düzenleme yürürlüğe konuldu, bu alanda güçlü bir hukuki altyapı tesis edildi. Kamu görevlilerinin rehber olarak kullandığı kuralların, mevzuatın ve yazılı kaidelerin yanı sıra etik değerlerin de yer almasını temin ettik. Değişen taleplere ve şartlara göre bunu sürekli geliştiriyor, güncelliyor, ilave adımlarla daha da güçlendiriyoruz. Bu düşüncelerle Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü'nün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre törene, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, İçişleri Bakan yardımcıları Bülent Turan, Münir Karaloğlu ve Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve ilgili davetliler katıldı.

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