Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ücreti müjdesi... Erdoğan ilk ders zilini çaldı

Yeni eğitim öğretim yılının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik bir artışa gideceklerini belirtirken, Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilerinin burslarını da okudukları ülkenin şartlarına göre değişen oranlarda yükselttiklerinin müjdesini verdi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Yeni eğitim öğretim yılının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25'lik bir artışa gideceklerini söyledi.

Erdoğan konuşmasının başında, öğrenciler ve öğretmenler başta olmak üzere yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim öğretim camiasına hayırlı olmasını diledi.

"Eskiye öykünerek zamanın gerisinde kalarak hiçbir yere varamayız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencileri zamanın ihtiyaçlarına göre yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

"AYLIK ÜCRETLERDE YÜZDE 91 ORANINDA ARTIŞ YAPMIŞ OLACAĞIZ"

2002 yılında göreve geldiklerinde derslik sayısının 343 bin olduğunu ve bugün bu sayının iki kata yakın artışla 620 bine çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "21 sene önce yaklaşık 500 bin öğretmenimiz varken şimdi 1 milyon 200 bin öğretmenimiz var. Hali hazırda görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'ini biz atadık. Rekor sayıdaki atamalar yanında öğretmenlik meslek kanununu hayata geçirerek öğretmenlerimize ilave mali ve ekonomik haklar tanıdık. Şimdi bakanlığımıza bağlı olarak resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlar ve usta öğreticilerimizle ilgili bir adım atıyoruz. Bu kardeşlerimizin saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık yüzde 25 oranında ilave bir artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız" diye konuştu.

YURT DIŞI BURSLARI ARTIYOR

Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilerimizin burslarını, okudukları ülkenin şartlarına göre değişen oranlarda yükselttiklerinin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, burslarda da döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında bir zam yaptıklarını söyledi.

https://youtu.be/9vbwOcHbGa8

YENİ ANAYASA VURGUSU

Eğitimden teknolojiye, ulaştırmadan savunmaya, demokrasiden hak ve özgürlüklere kadar her alanda çok ciddi hazırlık yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk demokrasisinin sivil anayasa yapacak olgunluğa ulaşmış olduğunu kaydetti.

Çocukları aile müessesinin aydınlık değerleri içinde yetiştirileceğini sözünü veren Erdoğan, "Oku, düşün, uygula ve neticelendir" sözlerinin akıllardan çıkarılmaması gerektiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Cumhurbaşkan Erdoğan'a hediye takdimi sonrasında sahneye çağrılan öğrencilerle birlikte katılımcı protokol sembolik olarak yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı.