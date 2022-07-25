Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükkılıç'a tebrik

Kayseri’de toplu açılış ve temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kente kazandırdığı birbirinden önemli hizmet, eser ve yatırımlardan dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı tebrik etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’de Toplu Açılış Töreni’ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen törende aralarında sadece Büyükşehir Belediyesi’ne ait 3 milyar 476 milyon TL maliyetli 111 yatırımın açılışı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda binlerce Kayserilinin katıldığı Toplu Açılış Töreni’ne Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eski Milli Eğitim Bakanı ve TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz katılırken, Kayseri devletin zirvesini ağırladı.

Törende Kayserililere hitaplarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ve ekibini tebrik ederek, “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, biyogaz tesisinden, toplu konuta, yol ve bulvar yapımından alt, üst geçişlere, ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarından Millet Bahçeleri’ne, spor tesislerinden sosyal hizmet birimlerine kadar yüzlerce eseri sizlere kazandırdı. Toplam yatırım tutarı 3 milyar 788 milyon TL’yi geçen bu yatırımların Kayseri’mize hayırlı olmasını diliyor, Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyeleri her alanda desteklediklerini ifade ederek, “Belediyelerimizi yaptıkları eserlerle ve verdikleri hizmetlerle gurur duyuyoruz. İlçe belediyelerimizin yatırımlarının da hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen başkanlarımızı ve herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Kayserililer ile övündüğünü vurgulayan Erdoğan, “Karşımda muhteşem katılımı görünce sizlerle ne kadar övünsem azdır. Rabbime hamd ediyorum, bana sizler gibi bir millete hizmet etme şerefini lütfettiği için hamd olsun. Tüm bu yatırımların şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç da merkezi ve taşrası ile kültür varlıkları ve yatırımlarıyla Kayseri’nin bu ülkenin olmazsa olmazı olduğunun belirterek, “Kayseri, ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine bağlı, ülkesine ve Sayın Cumhurbaşkanına sevdalıdır. Kayseri, Sayın Cumhurbaşkanımızın da Kayseri’ye sevdalı olduğu bir bütünlük arz eden anlayış içerisindeki bir şehir olmanın onurunu ve gururunu taşımaktadır. Sizlere minnet duyuyoruz, iyi ki varsınız. Sizlere ve hizmete sevdalıyız” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Gönüllerde taht kurma hareket eden ve Kayserililere layık olma anlayışı ile çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını ve teşekkürlerini ileterek, şöyle konuştu: “Millet Bahçesiyle, havaalanı terminal yatırımı ile hızlı tren ile tramvay hatlarıyla el ele gönül gönüle vererek, bu şehri daha mamur, daha yaşanılabilir, daha çevreci bir anlayış ile turizm, kültürel odaklı sosyal tesisleriyle, genç ve üniversite dostu bir şehir olarak Cumhurbaşkanımızdan ödül alan bir başkan olarak 16 belediye başkanımızı yanıma alarak bağrıma basıyor, onların şahsında her birinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve kıymetli bakanlarımıza, milletvekillerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”