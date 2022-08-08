Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükelçilere 'barış' ve 'iş birliği' vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçiler Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “Çevremizde barış ve iş birliği kuşağı oluşturma, iyi komşuluk ilişkilerini geliştirme anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen 13. Büyükelçiler Konferansı’na katılarak, bir konuşma yaptı.

Büyükelçiler Konferansı’nın ve yapılacak istişarelerin ülke, millet ve hariciye teşkilatı için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dışişleri Bakanımın şahsında Konferansın icrasında emeği geçen, değerli fikirleriyle programa katkı sunan herkesi şimdiden tebrik ediyorum” dedi.

İlk kez 2008 yılında düzenlenen Büyükelçiler Konferansı’nın öneminin, aradan geçen 14 yıllık süre zarfında çok daha iyi anlaşıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her yıl küresel diplomasinin fotoğrafının çekildiği konferans vesilesiyle, hem geçmiş yılın muhasebesini yapıyor, hem de ülkemizin tehditler ve fırsatlar karşısında daha hazırlıklı olmasını sağlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi’ temasıyla gerçekleştirilen 13’üncü Büyükelçiler Konferansı’nın da, daha öncekiler gibi verimli, ufuk açıcı tartışmalara zemin teşkil edeceğini düşündüğünü söyledi.

“27 Nisan bildirisinden 7 Şubat MİT krizine, 17-25 Aralık girişiminden 252 vatan evladını şehit verdiğimiz 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsüne kadar devletin içine çöreklenmiş yapıların hedefi hâline geldik” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin güçlü desteği ve demokratik zeminde yürüttükleri kararlı mücadele sayesinde, tüm saldırıları boşa çıkardıklarını ifade etti.

Devletine ve milletine bağlı vatanperver bürokratların da çabalarıyla ülkeye tarihî önemde eserler, hizmetler, yatırımlar kazandırdıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçerek, Türkiye’ye ekonomik, siyasi ve diplomatik olarak bedel ödeten vesayetçi yaklaşımları tamamen rafa kaldırdık” dedi.

“TÜRKİYE, SON ASRIN EN BÜYÜK SAĞLIK KRİZİNİ BAŞARIYLA YÖNETEN BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİ OLDU”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, gerek vatandaşların diğer ülkelerden tahliyesi, gerekse yardımların ulaştırılması noktasında fedakârca çalışan, milletimizin yüzünü ağartan siz büyükelçileri bir kez daha can-ı gönülden tebrik ederek, yakalanan başarının bölgede gerilimlerin azaltılması ve barışın tesisi yolunda da sergilemenin gayretinde olduklarını söyledi.