Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Binali Yıldırım'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret ettiİSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, beraberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı.