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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'ye kurtuluş mesajı

GÜNDEM 15.09.2022, 21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'ye kurtuluş mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü‘nün işgalden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1570459892447576064

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