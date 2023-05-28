Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımda, "Bir millet, iki devlet şiarıyla, her zaman yan yana, omuz omuza olduğumuz kardeş Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, müstakillik uğruna şehit düşen kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1662700229089542146