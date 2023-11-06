Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayder Yaylası'na ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası‘nda incelemelerde bulundu
İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaş ve öğrenciler ile sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcularla fotoğraf çektirdikten sonra helikopterle Ayder Yaylası'na geldi.
Bölgede yapılan yenileme ve koruma çalışmalarını bir süre havadan inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra bir otelde yetkililerden bölgede yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder'den ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
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