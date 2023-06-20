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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari' açıklama
GÜNDEM 20.06.2023, 12:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete yapılan zam ile ilgili, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun" açıklamasını yaptı.ANKARA (İGFA) - Yeni asgari ücretin belli olmasından sonra açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1671080751830560771
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