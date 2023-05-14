Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.ANKaRA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında "Şehit anneleri başta olmak üzere, karşılıksız sevginin, şefkatin, merhametin timsali bütün annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş tüm annelerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1657657066108997634