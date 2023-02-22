Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyaman'a telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu telefonla arayarak Adıyaman’daki çalışmalar hakkında bilgi aldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu telefonla arayarak ildeki yardım faaliyetleri ve diğer çalışmalar hakkında bilgi alarak, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldikten sonra Ankara'ya geldiğini belirterek "Sizlere de çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Gerek Osmaniye'yi gerek Islahiye'yi gayet iyi gördüm. Özellikle de konteyner yapımında çok çok başarılı gördüm. Bütün arkadaşlara emekleri sebebiyle çok çok teşekkür ediyorum. Bütün tabii derdimiz, gıda, yeme, içme... Bu konularda zaten herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Bunları da yapmak suretiyle inşallah bütün depremzedeleri daha rahat ve daha konforlu bir sürece almış oluruz. Biz de inşallah en yakın zamanda ikinci ziyaretimizi Adıyaman'a yaparız." dedi.

Bakan Karaismailoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek kendisini en yakın zamanda Adıyaman'da görmeyi arzu ettiklerini belirtti.