Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 maddelik teknoloji destek paketi

1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 maddelik teknoloji destek paketini açıkladıANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda konuştu.

Günlük alışkanlıklarımızı da değiştirerek hızla gelişen teknoloji her geçen gün farklı bir yeniliği hayatlarına kattıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kurumlarından sosyal hayata hemen her alanda teknolojinin çok ciddi yansımaları olduğunu kaydetti.

Erdoğan, geçen 20 yılda altyapıya yaptıkları büyük yatırımı, yetişmiş insan potansiyeli ile taçlandırarak 'Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir giriş yapmayı hedeflediklerini söyledi.

2020 yılında başlatılan 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi'nde bugüne kadar 1 milyon 96 bin 566 kişi eğitimlerini tamamladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023’te de projeyi devam ettirme, sistemdeki eğitim sayısını iki katına çıkarma kararı aldıklarını kaydetti.

https://youtu.be/w55jqEQaO20

Özellikle bilgi teknolojileri alanında son yıllarda yaşanan gelişmelerin vatandaşın da bir çok alanda işini kolaylaştırdığını belirterek Erdoğan, 7 maddelik teknoloji destek paketini açıkladı.

Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını Teknoloji Destek Paketi olarak ayırdıklarını kaydeden Cumhurbakanı Erdoğan, paketle teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışanlara yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlanacağını belirtti.

Erdoğan, Bilişim alanındaki girişimlere de 6 ay geri ödemesiz kredi verileceğini de duyurdu.

İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacaklarını da müjdeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 milyar lira kefalet limitine haiz dijital dönüşümü destekleme paketiyle KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını hedefledklerini söyledi.