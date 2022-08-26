Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100’üncü yılında Büyük Taarruz’un kahramanlarını yâd ettiANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyük Taarruz'un kahramanlarını yad etti.

Erdoğan, paylaşımında, "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1563200095343980546