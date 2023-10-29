Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. yıl paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle, "Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Bugün Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1718523060989698516
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|24
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|10
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|4
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|11
|28
|2. Girona
|11
|28
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|24
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|9
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