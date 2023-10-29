Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı İstanbul'dan

GÜNDEM 29.10.2023, 20:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı İstanbul'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Hitabı'nda TCG Anadolu'nun bir üst versiyonunu Türkiye'ye kazandırarak, uçak gemilerinin sayısının ikiye çıkaracaklarını müjdeledi.İSTANBUL (İGFA) -  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100. Yıl Hitabı'nı İstanbul'da gerçekleştirdi.

Kürsüye eşi Emine Erdoğan ile birlikte gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabında birçok konuya vurgu yaparak, donanma hamlesine ilişkin yeni bir müjde verdi.

İspanyollarla tekrar bir anlaşma yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'nun bir üst versiyonunu ülkeye kazandırmak suretiyle uçak gemisi sayının ikiye çıkarılacağını söyledi.

Millet olarak bugün gerçekten çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz, bugün ilk asrını tamamlayıp Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci asrına yelken açıyor. Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıldır elden ele, gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan muazzez bir hazinedir. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz, bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir. Cumhuriyetimizin 100. yaşını millet olarak güçlü, zengin ve köklü bir birikime sahip olmanın gururuyla kutluyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tıpkı Gazi’nin arzu ettiği biçimde, bölgesinde ve dünyada kimsesizlerin kimsesi olan bir ülke olduğunu belirtti.

"Kafkasya'dan Asya'ya, Türkistan'dan Filistin'e nerede gözü yaşlı bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşan, elinden tutup kaldıran Türkiye'dir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dirayetli duruşu, Gazi'nin 'kimse el süremez' dediği Filistin ve Gazze için sergiliyor, Gazze halkına yardım etmeye çalışıyoruz. Millete efendilik yoktur, hizmet vardır inancıyla tam 21 yıldır, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmet ediyoruz" diyerek konuşmasında sayısal değerlendirmelere de yer verdi.

Sağlıkta hastane yatak sayısının 1923'te 12 bini bulmazken, 2002 yılında 164 bine, bu yıl ise 268 bine yükseldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, 1928'de sadece 1000 civarında hekime sahipken, 2002 yılında 92 bin, günümüzde 194 bin hekimle vatandaşlarına hizmet veriyor. Bugün 2032 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere 14 bin kilometreye ulaşan modern demir yolu hatlarıyla milletimizin hizmetindeyiz" dedi.

TCG Anadolu'nun bir üst versiyonunu ülkemize kazandırmak suretiyle uçak gemilerini ikiye çıkaracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir. Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100. yaşına yakışır bir anayasaya kavuşturmaktır" diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 10 28
3. A.Demirspor 10 20
4. Kasımpasa 10 18
5. Trabzonspor 10 16
6. Beşiktaş 9 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Barcelona 11 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 17
7. Valencia 11 17
8. Rayo Vallecano 11 17
9. Real Betis 11 17
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Getafe 11 12
13. Sevilla 10 10
14. Cadiz 11 10
15. Mallorca 11 9
16. Villarreal 10 9
17. Deportivo Alaves 10 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 11 3