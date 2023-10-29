Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı İstanbul'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Hitabı'nda TCG Anadolu'nun bir üst versiyonunu Türkiye'ye kazandırarak, uçak gemilerinin sayısının ikiye çıkaracaklarını müjdeledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100. Yıl Hitabı'nı İstanbul'da gerçekleştirdi.

Kürsüye eşi Emine Erdoğan ile birlikte gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabında birçok konuya vurgu yaparak, donanma hamlesine ilişkin yeni bir müjde verdi.

İspanyollarla tekrar bir anlaşma yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, TCG Anadolu'nun bir üst versiyonunu ülkeye kazandırmak suretiyle uçak gemisi sayının ikiye çıkarılacağını söyledi.

Millet olarak bugün gerçekten çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Ekim 1923 yılında ilan ettiğimiz Cumhuriyetimiz, bugün ilk asrını tamamlayıp Türkiye Yüzyılı dediğimiz ikinci asrına yelken açıyor. Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıldır elden ele, gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan muazzez bir hazinedir. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin yeni bir halkası olan Cumhuriyetimiz, bu topraklarda kurduğumuz ilk değil en son devletimizdir. Cumhuriyetimizin 100. yaşını millet olarak güçlü, zengin ve köklü bir birikime sahip olmanın gururuyla kutluyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin tıpkı Gazi’nin arzu ettiği biçimde, bölgesinde ve dünyada kimsesizlerin kimsesi olan bir ülke olduğunu belirtti.

"Kafkasya'dan Asya'ya, Türkistan'dan Filistin'e nerede gözü yaşlı bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşan, elinden tutup kaldıran Türkiye'dir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dirayetli duruşu, Gazi'nin 'kimse el süremez' dediği Filistin ve Gazze için sergiliyor, Gazze halkına yardım etmeye çalışıyoruz. Millete efendilik yoktur, hizmet vardır inancıyla tam 21 yıldır, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmet ediyoruz" diyerek konuşmasında sayısal değerlendirmelere de yer verdi.

Sağlıkta hastane yatak sayısının 1923'te 12 bini bulmazken, 2002 yılında 164 bine, bu yıl ise 268 bine yükseldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, 1928'de sadece 1000 civarında hekime sahipken, 2002 yılında 92 bin, günümüzde 194 bin hekimle vatandaşlarına hizmet veriyor. Bugün 2032 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere 14 bin kilometreye ulaşan modern demir yolu hatlarıyla milletimizin hizmetindeyiz" dedi.

TCG Anadolu'nun bir üst versiyonunu ülkemize kazandırmak suretiyle uçak gemilerini ikiye çıkaracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir. Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp Cumhuriyetimizin 100. yaşına yakışır bir anayasaya kavuşturmaktır" diye konuştu.