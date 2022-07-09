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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum”

GÜNDEM 09.07.2022, 14:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, “Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz programlarla bunların üstesinden geldikçe, elimizdeki imkanların ve kat ettiğimiz mesafenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum” dedi.

ANKARA (İGFA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajı:

Aziz milletim,

Sevgili kardeşlerim,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Milletimizin ve İslam Âleminin Kurban Bayramını can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Kurban Bayramının ayrılmaz bir parçası olan Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan vatandaşlarımızın ibadetlerinin kabul olmasını Allah’tan diliyorum.

Kendileri keserek veya vekâlet yoluyla kestirerek, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail teslimiyetiyle Rabbimize kulluklarını gösteren vatandaşlarımın kurbanlarının da kabul olmasını temenni ediyorum.

Bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesi ve kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olması niyazıyla;

“Yaza dönsün kışınız, bayramlar bayram olsun

Dert görmesin başınız, bayramlar bayram olsun

Otlar dikenler dolsun Nemrut’ların çanına Kolay gelsin işiniz, bayramlar bayram olsun” diyorum.

Bizleri bir Kurban Bayramına daha sağlıkla, huzurla, esenlikle kavuşturan Rabbimize hamd-ü sena ediyorum.

Bayramları, yakın çevrelerinden başlayarak tüm mazlumların ve mağdurların yüzlerini güldürecek hayr-u hasenat vesilesi kılan kardeşlerimizi ayrıca tebrik ediyorum.

Medeniyetimizden ve kültürümüzden tevarüs ettiğimiz bayramları, çocuğundan yaşlısına tüm insanlarımızın sevinç günleri haline dönüştüren geleneklerimizi yaşatan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Aziz Milletim…

Dünyanın sağlıktan güvenliğe kadar her alanda ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemden geçiyoruz.

Böyle kritik dönemler, millet olarak birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin önemini daha da artırmaktadır.

Ülkemizi hak ettiği demokrasi ve kalkınma seviyesinin altında tutmak için maruz kaldığımız oyunların bedellerini nesillerdir ağır bir şekilde ödüyoruz.

Hamdolsun, geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde, Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak bir hamle gerçekleştirme fırsatı yakaladık.

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünya kendi siyasi, ekonomik, güvenlik ve sosyal krizleriyle boğuşuyor.

Biz ise, yaşadığımız tüm sıkıntılara rağmen, hedeflerimize odaklanarak yakaladığımız fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz.

Yaklaşık 4 yıl önce, ekonomideki önceliğimizi istihdama vererek yaptığımız tercihin doğruluğunu, yaşanan her gelişmeyle, bir kez daha görüyoruz.

Küresel ekonomideki bozulmanın ülkemize olan etkileri yanında, kurdaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz.

Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz programlarla bunların üstesinden geldikçe, elimizdeki imkanların ve kat ettiğimiz mesafenin önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Milletimden hayata geçirdiğimiz programlara daha güçlü destek ve biraz daha sabır talep ediyorum.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması, gençlerimize bırakacağımız en kıymetli mirasımız olan 2053 vizyonuna kararlılıkla yürümesini sağlayacaktır.

Ülke ve millet olarak, Cumhuriyet tarihi boyunca başlattığımız her atılım hamlesinin önünün, türlü oyunlarla kesilmesine defalarca şahitlik ettik.

İnşallah bu defa, hem tarihten aldığımız dersler, hem de sahip olduğumuz avantajlar sayesinde, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında herhangi bir duraklamaya, gerilemeye meydan vermeyeceğiz.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Her bayramda olduğu gibi bu defa da sözlerimi, yola çıkacak sürücülerimize çağrıda bulunarak tamamlamak istiyorum.

Bayram ile 15 Temmuz ve hafta sonu tatillerinin birleşmesiyle uzunca bir ara ortaya çıktı.

Vatandaşlarımızın kimi memleketlerine, kimi tatil beldelerine doğru, kimi de yaptığı alternatif programa göre yollara düştü. 

Şehirlerarası trafiğe çıkan tüm vatandaşlarımdan, kurallara harfiyen uymalarını, yorgun araç kullanmamalarını, mutlaka kemer takmalarını, sabırlı ve dikkatli olmalarını bekliyorum. 

Bayram ve tatil sevincimizi maddi ve manevi üzüntüye dönüştürmemek için hep birlikte azami hassasiyet gösterelim.

Bu duygularla, bir kez daha Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum.

Kalın sağlıcakla…

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