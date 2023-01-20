Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cahillerin eline kaldık!

Seçim takvimi ile ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldıklarını belirterek, "14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim takvimi ile ilgili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır." dedi.

Ülke genelinde DSİ'nin tasarrufunda olan yerlerde bu barajları yapmaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En son yaptığımız baraj da işte Yusufeli Barajı. Niye yaptık bunu? Birçok insanın karşı çıkmasına rağmen Yusufeli Barajı'nı yaptık. Şu anda Yusufeli Barajı kısa süre içerisinde tamamen devreye girmiş olacak. Doluluk oranı ciddi manada şu anda artmış vaziyette. Kaldı ki orada gerek Borçka gerek Deriner Barajı, bizim için bu sıkıntılı anları gidermeye yönelik adımlarımızdır. Bu işin tek tedbiri barajlardır. Bunun dışında böyle ciddi bir tedbir söz konusu değil" diye konuştu.

https://twitter.com/tcbestepe/status/1616394496454934529