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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da Kırgız ve KKTC’li mevkidaşlarıyla görüştü
GÜNDEM 30.09.2022, 09:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında Bursa'nın İznik ilçesine gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Dünya Göçebe Oyunları Açılış Programı'nın ardından göçebe çadırında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi.
İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'u kabul etti.
Kırgızistan Etnospor Derneği Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Eş Başkanı Nurmuhammed Minbaev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırgızistan'dan getirilen atı hediye etti.
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