Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için ABD’ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine hareket etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel konuk olarak Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Semerkant'taki programlarını tamamladı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, ABD'nin New York şehrine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Semerkant Uluslararası Havalimanı'ndan Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Başbakan Yardımcısı Camşid Hocayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ABD'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de BM 77. Genel Kuruluna katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.