Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri mutfakta biz balkondayız

GÜNDEM 15.05.2023, 02:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri mutfakta biz balkondayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde balkon konuşması yaptı. "Birileri mutfakta biz balkondayız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın rakibine şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attıklarını, yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu tamamlayacaklarına inandıklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kısıklı'dan Ankara'ya geçmesi ardından partisinin genel merkezinde balkon konuşması yapıyor.

Ülkenin demokrasi şölenini alnının akıyla tamamladıklarını açıklayan henüz kesin sonuçlar belli olmamakta beraber, açık ara önde bulunduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık ara öndeyiz" diyerek, "Birileri mutfakta, biz balkonda" yorumunda bulundu.

KAZANAN TÜRKİYE VE MİLLETİMİZ OLDU

"Kazanan ülkemiz, milletimiz olmuştur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla dünyanın önde gelen arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden biriydi. Biz istinasız milli iradenin kararına yani sizin kararına saygı duyduk. Bu seçimde saygı duyuyoruz, bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Cumhur İttifakı işini biliyor. Gereğini yaptınız. Herkesten de biz aynı demokratik olguyu bekliyoruz. Seçim dönemindeki tartışmalar artık geride kalmıştır. Artık buna yeni yeni kılıflar uydurmanın bir anlamı yok. Milletimizin kararını ne olduğunu gayriresmi kesin sonuçlar açıklandığında hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

https://youtu.be/RVPJRJrtx6A

"EN YAKIN RAKİBİMİZE 2 MİLYON 600 BİN FARK ATTIK.. İLK TURDA BİTECEĞİNE İNANIYORUZ"

Yaklaşık 56 milyon vatandaşın her birine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiden en yakın rakibimize 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların açıklanmasıyla bu farkın daha da artacağını biliyoruz. Biz yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyorum. Zira yurtdışı oylar tamamiyle ülkemize intikal etmiş değil, bunun sayımları devam ediyor. Seçim zaferinin gölgelenmesine yol açacak en küçük bir zaafiyete izin vermeden süreci takip edeceğiz. TBMM üyeliği seçimleri mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir. Şu anda parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Komisyonların genelinde Cumhur İttifakı hakimdir. Dolayısıyla mecliste çoğunluğunun Cumhur İttifakı'na veren vatandaşların Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de güven ve istikrardan yana olacağından şüphe duymuyorum" dedi.

TÜRKİYE YÜZYILININ YÜKSELİŞİNİN ÖNÜNE KİMSE GEÇEMEYECEK

Cumhur İttifakı ortaklarına da çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarından itibaren büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya başlayacaklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nın yükselişinin önüne kimse geçemeyecek" dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 73
2. Fenerbahçe 31 68
3. Beşiktaş 32 68
4. A.Demirspor 31 60
5. Başakşehir 31 51
6. Kayserispor 32 49
7. Trabzonspor 31 48
8. Konyaspor 32 46
9. Karagümrük 31 44
10. Alanyaspor 32 38
11. Sivasspor 32 37
12. Antalyaspor 31 36
13. Ankaragücü 31 35
14. İstanbulspor 31 35
15. Kasımpaşa 31 34
16. Giresunspor 31 28
17. Ümraniye 31 26
18. Gaziantep FK 31 25
19. Hatayspor 31 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 34 75
2. Rizespor 34 66
3. Sakaryaspor 35 62
4. Pendikspor 34 61
5. Eyüpspor 34 59
6. Bodrumspor 34 58
7. Göztepe 34 58
8. Bandırmaspor 34 54
9. Keçiörengücü 34 53
10. Manisa FK 34 53
11. Boluspor 34 49
12. Tuzlaspor 34 38
13. Altay 35 37
14. Gençlerbirliği 34 34
15. Altınordu 34 34
16. Erzurumspor 34 33
17. Adanaspor 34 25
18. Denizlispor 34 17
19. Yeni Malatyaspor 34 16
Takımlar O P
1. M.City 35 85
2. Arsenal 36 81
3. Newcastle 35 66
4. M. United 35 66
5. Liverpool 35 62
6. Brighton 34 58
7. Tottenham 36 57
8. Aston Villa 36 57
9. Brentford 36 53
10. Fulham 36 51
11. Chelsea 35 43
12. Crystal Palace 36 43
13. Wolves 36 40
14. Bournemouth 36 39
15. West Ham United 36 37
16. Nottingham Forest 36 34
17. Everton 36 32
18. Leeds United 36 31
19. Leicester City 35 30
20. Southampton 36 24
Takımlar O P
1. Barcelona 34 85
2. Real Madrid 34 71
3. Atletico Madrid 34 69
4. Real Sociedad 34 62
5. Villarreal 34 57
6. Real Betis 33 52
7. Girona 34 48
8. Athletic Bilbao 34 47
9. Osasuna 34 47
10. Sevilla 34 47
11. Rayo Vallecano 33 46
12. Mallorca 34 44
13. Celta Vigo 34 39
14. Valencia 34 37
15. Almeria 34 36
16. Cadiz 34 35
17. Real Valladolid 34 35
18. Getafe 34 34
19. Espanyol 34 31
20. Elche 34 19