Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri mutfakta biz balkondayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde balkon konuşması yaptı. "Birileri mutfakta biz balkondayız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın rakibine şimdiden 2 milyon 600 bin civarında fark attıklarını, yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu tamamlayacaklarına inandıklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kısıklı'dan Ankara'ya geçmesi ardından partisinin genel merkezinde balkon konuşması yapıyor.

Ülkenin demokrasi şölenini alnının akıyla tamamladıklarını açıklayan henüz kesin sonuçlar belli olmamakta beraber, açık ara önde bulunduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açık ara öndeyiz" diyerek, "Birileri mutfakta, biz balkonda" yorumunda bulundu.

KAZANAN TÜRKİYE VE MİLLETİMİZ OLDU

"Kazanan ülkemiz, milletimiz olmuştur" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla dünyanın önde gelen arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden biriydi. Biz istinasız milli iradenin kararına yani sizin kararına saygı duyduk. Bu seçimde saygı duyuyoruz, bundan sonraki seçimlerde de saygı duyacağız. Cumhur İttifakı işini biliyor. Gereğini yaptınız. Herkesten de biz aynı demokratik olguyu bekliyoruz. Seçim dönemindeki tartışmalar artık geride kalmıştır. Artık buna yeni yeni kılıflar uydurmanın bir anlamı yok. Milletimizin kararını ne olduğunu gayriresmi kesin sonuçlar açıklandığında hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

https://youtu.be/RVPJRJrtx6A

"EN YAKIN RAKİBİMİZE 2 MİLYON 600 BİN FARK ATTIK.. İLK TURDA BİTECEĞİNE İNANIYORUZ"

Yaklaşık 56 milyon vatandaşın her birine teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiden en yakın rakibimize 2 milyon 600 bin civarında fark attık. Kesin sonuçların açıklanmasıyla bu farkın daha da artacağını biliyoruz. Biz yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyorum. Zira yurtdışı oylar tamamiyle ülkemize intikal etmiş değil, bunun sayımları devam ediyor. Seçim zaferinin gölgelenmesine yol açacak en küçük bir zaafiyete izin vermeden süreci takip edeceğiz. TBMM üyeliği seçimleri mevcut tabloyla bile Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanmasıyla neticelenmiştir. Şu anda parlamentoda çoğunluk Cumhur İttifakı'ndadır. Komisyonların genelinde Cumhur İttifakı hakimdir. Dolayısıyla mecliste çoğunluğunun Cumhur İttifakı'na veren vatandaşların Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de güven ve istikrardan yana olacağından şüphe duymuyorum" dedi.

TÜRKİYE YÜZYILININ YÜKSELİŞİNİN ÖNÜNE KİMSE GEÇEMEYECEK

Cumhur İttifakı ortaklarına da çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarından itibaren büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya başlayacaklarını belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nın yükselişinin önüne kimse geçemeyecek" dedi.