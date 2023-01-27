Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilecik'te... Bilecik'te Altın Madeni açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik Söğüt'te keşfedilen 109 ton rezervli altın madeninin açılışını yaptı.BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te keşfedilen 109 ton altının ekonomiye kazandırılması için ilk adım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.

Söğüt Altın Madeni açılışı ve ilk altın dökümü töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Söğüt ve Bilecik'te birlikte Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayacak tesisin hayırlı olmasını diledi.

2020 yılında bulunan 109 ton altın rezervinde, maden işleme aşamasına gelindiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Söğüt Altın Madeni'nin faaliyete geçtiğinde Türkiye'de en çok altın üretimi yapılan ilk üç madenden biri olacağını söyledi.

Maden sahasındaki yatırım faaliyetlerinin 3 ayrı faz olarak toplam 500 milyon dolara ulaşacak şekilde planladığını söyleyen Erdoğan, bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmının tamamlandığını söyledi.

Tesisin ilk etapta yıllık 2,5 tona kadar altın üretme kapasitesi ile çalışacağını belirten Erdoğan, "Kalan 2 fazın yatırımlarını da 3 yıl içinde neticelendirmeyi planlıyoruz. Böylece yıllık üretim miktarını inşallah yaklaşık 6,5 tona yükselteceğiz. Ülkemizin ortalama yıllık altın üretiminin 35 ton civarında olduğu dikkate alındığında Söğüt Altın Madeni'nin önemi daha iyi anlaşılacaktır" dedi.

Madencilik sektörünün gayrisafi milli hasılaya katkısını son 14 yılda 93 milyar liraya çıkardıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, günümüzde 16 farklı madende üretim gerçekleştirildiğini söyledi.

Tesisin Türkiye'nin yıllık altın üretiminin yüzde 15'ini sağlayacağını kaydeden Erdoğan, "Hangi enerji kaynağı varsa ülkemiz ekonomisine kazandıracağız" dedi.

KARADENİZ GAZI MART AYI SONUNDA HANELERE VERİLECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayı sonu itibariyle Karadeniz gazını hanelere vermeye başlayacaklarını açıkladı.

Filolarına kattıkları sondaj ve sismik araştırma gemileriyle dünyanın en geniş filosunu kurduklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli imkanlarla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Karadeniz'de 710 milyar metreküplük ülkemizin en büyük doğal gaz rezervi keşfini yaptık. Değeri 1 trilyon dolara ulaşan bu doğal gazı milli şebekemize bağlamak için 50'nin üzerinde gemi ve 10 binin üzerinde personel şu anda harıl harıl çalışıyor. İnşallah milletimize taahhüt ettiğimiz şekilde mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz" diye konuştu.

https://youtu.be/NwJhkRDHNxQ