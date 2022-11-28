Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı'nın tutumunu eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı'nın Müslümanlara karşı tutumunu eleştirerek, "Lafa gelince mangalda kül bırakmayanlar mesele Müslüman kadınlar olunca en faşist uygulamaları devreye almaktan çekinmiyor" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nda davetlilere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğrudan insanı, insanlığın huzur ve esenliğini ilgilendiren her meselenin aynı zamanda kendilerinin de meselesi olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, "Afrika'dan Asya'ya bütün bu coğrafyalarda dünyanın neresinde bir zulüm varsa, çatışma varsa, açlıktan ve susuzluktan ölen masum varsa, vebali hepimizin üzerinedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Ülkeleri Tercihli Ticaret Sistemi'ne ilişkin, "Önümüzdeki süreçte diğer İSEDAK üyelerinin de katılmasıyla ülkelerimiz arasındaki ticareti yüzde 25 seviyesine yükseltebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fikir ayrılığına düştükleri, farklı kanaatlere sahip oldukları hususların ortaya çıkabildiğini, bunları hayatın tabii akışında karşılaştıkları sıradan meseleler olarak gördükleri ve çözüme kavuşturdukları müddetçe hiçbir sorun olmadığını söyledi.

Bu arada hayat pahalılığının herkesi etkilediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Tedarik zincirlerindeki kırılmalara hala kalıcı çözüm bulunamadı. Hayat pahalılığından hepimiz etkileniyoruz. Dünyada faizleri yükselterek enflasyonu kontrol altına alma çabaları şimdiye kadar sonuç vermedi'' dedi. "Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı ayrımcılıklara karşı" İslam ülkelerinden destek çağrısında bulunan Erdoğan, "Yunanistan'daki kardeşlerimizin vakıfları ve malları gasp ediliyor. Ana dillerini öğrenmelerine izin verilmiyor. Buna sessiz kalamayız" diye konuştu.

Konuşmasında Batı'nın Müslümanlara karşı tutumunu eleştiren Erdoğan, "Batılı siyasetçilerin oy devşirmek, başarısızlıklarını örtmek için sıkça İslam karşıtlığına başvuruyor. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanlar, mesele Müslüman kadınlar olunca en faşist uygulamaları devreye almaktan çekinmiyor" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış programı öncesi davetli ülke ve kuruluşların bakan ve temsilcileriyle aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'ın salondan ayrılmasının ardından oturuma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık etti.