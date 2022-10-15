Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 40 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu.BARTIN (İGFA) - Bartın'ın Amasra ilçesinde patlamanın olduğu maden ocağına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarına maden sahasındaki incelemeyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan çalışmalar ve maden sahasındaki son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den bilgi aldı.

,Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçen Erdoğan, burada düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavileri süren işçileri de ziyaret ederek son durumları hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada faciada hayatını kaybeden madencilerin ailelerine 1 milyon 350 bin lira yardım yapılacağını söyledi. Erdoğan ayrıca vefat sayısının 41'e yükseldiğini dile getirdi.