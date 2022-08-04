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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi Başhekimi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Stati Leana ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM 04.08.2022, 18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıklı Rum Hastanesi Başhekimi ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın çıkmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek geçmiş olsun temennilerini iletti.

angınla ilgili gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının, yangının söndürülmesinin ve soğutma çalışmalarına geçilmesinin bir nebze de olsa yürekleri ferahlattığını dile getirdi.

Hastanenin, hastaların ve personelin durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca, Balıklı Rum Hastanesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya talimat verdi. 

#balık rum hastanesi
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