Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlardan yerinde bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve diğer ilgililerden Marmaris'te devam eden orman yangınına ilişkin bilgi aldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre yangınla mücadele eden ekiplerle de görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu ve Kirişci'den Marmaris'te devam eden orman yangınıyla mücadelede son duruma ilişkin bilgi aldı.

https://twitter.com/tcbestepe/status/1540275868072804352