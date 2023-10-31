Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek’i uyardı mı? İddiaya açıklama geldi
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide somut bir değişme olmadığı için Mehmet Şimşek'e uyarı ilettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek’i uyardı” iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında bazı sosyal medya platformlarından dezenformatif iddialar ileri sürülmüştü.
Bakan Şimşek ve ilgili tüm kurumların Türkiye ekonomisinin hedeflerine ulaşması için çalışmaların aralıksız sürdürdüğünü belirten İletişim Başkanlığı, "Piyasalarda güvensizlik ve tedirginlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.
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