Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bak Miçotakis, akıllı dur!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde Yunanistan'a tepki göstererek, Miçotakis'e seslendi: "Eğer yanlış yapmaya kalkarsan, çılgın Türkler yürür bunu bilesin" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük ve en donanımlı lise kampüsü Esenyurt’ta hayata geçiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Avrupa’ya örnek projesinin temel atma töreni da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir" diyerek, "Biz halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir hükümetiz. Siyasi hayatımızın hiçbir aşamasında millete hizmetten asla sapmadık, taviz verdik" dedi.

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Son 20 yılda İstanbul'a eğitim alanında toplam 90 milyar liralık yatırım yaptıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat itibariyle okul öncesi eğitimdeki öğrencilere yemek desteğinde bulunacaklarını söyledi.

21 Ocak'ta 10 binlerle Bursa'da buluşacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın Bursa'dan sinyalimizi vereceğiz" dedi.

THE ECONOMIST'E VE YUNANİSTAN'A TEPKİ

"Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi değil, benim milletim tayin eder" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'e de seslendi.

"Yunanistan, adaları silahlandırırsa biz eli kolu bağlı mı duracağız?" diyen Erdoğan, "Bak Miçotakis, yine sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil! Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan 'Çılgın Türkler yürür' bunu bilesin. Atina'yı vurmak gibi bir derdimiz yok. Yeter ki siz akıllı durun" dedi.

https://youtu.be/Yri7T3HgN1U

337 DERSLİKTEN OLUŞAN KAMPÜSTE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destekleriyle hayata geçecek olan Türkiye'nin en büyük lise kampüsü içerisinde 337 derslikten oluşan 5 anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik lisesi ve 1 imam hatip lisesi yer alacak.

Esenyurt Eğitim Kampüsü’nde faaliyet gösterecek eğitim kurumlarında toplamda 850 öğretmen eğitim verecek, 11 bin 450 öğrenci eğitim görecek.

68 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek kampüste 8 liseye ek olarak 1 bilim ve sanat merkezi, 1 kız öğrenci yurdu, 1 erkek öğrenci yurdu, 1 uygulama cami, 1 anaokulu, 2 kapalı spor salonu, 1 konferans salonu ve kütüphane, 1 planeteryum, 88 laboratuvar, 1 idari hizmet binası ve 500 araçlık kapalı otopark bulunacak.