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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "BAE ile 50 milyar dolar ticaret hacmi hedefliyoruz"
GÜNDEM 13.02.2024, 15:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri temsilcilerini kabulünde, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmanın hedeflendiğini belirtti.BAE (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 20 milyar dolar seviyesini aştığını, hedefin bunu 50 milyar dolar düzeyinin üzerine çıkarmak olduğunu söyledi.
Şirketleri Türkiye'ye yatırım yapmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hâlihazırda Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli 600'e yakın firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti.
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