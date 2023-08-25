Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla ayrım yapmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada “Nasıl vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyorsak, illerimiz, bölgelerimiz arasında da asla ayrım yapmayız” dedi.BİTLİS (İGFA) - Cumhur İttifakı olarak, Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yıl dönümünü idrak etmek için bugün Bitlis'in, yarın da Muş'un misafiri olacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem Anadolu'nun kapılarını bizlere açan bu muhteşem zaferi kutlayalım hem de yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını yapalım istedik. Bugün tek bir açılış töreniyle güncel rakamlarla toplam tutarı 12,5 milyar lirayı bulan kamu ve özel sektör yatırımlarını resmen hizmete alıyoruz." diye konuştu.

Yatırımlar arasında İl Özel İdaresinden belediyelere, Millî Eğitimden Müftülüğe, vakıflardan Emniyete, Karayollarından Devlet Su İşlerine kadar tüm kurumların hizmet ve projelerinin bulunduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece kamu yatırımı olarak 75 kalem eser ve hizmeti bugün resmen Bitlis'imizin istifadesine sunmuş oluyoruz. Ayrıca Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin kardeşimize istihdam oluşturan 34 firmamızın resmî açılışını yapıyoruz." bilgisini verdi.

Özel sektör açılışlarının sadece bunlarla sınırlı olmadığını, Bitlis'in kamu yatırımlarının yanı sıra özel sektör yatırımlarıyla da kendinden söz ettirmeye başladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda özel sektörün şehre ilgisinin giderek arttığını söyledi.

Özellikle tekstil alanında Bitlis'in tüm bölgenin üretim merkezi hâline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam yatırım miktarı 4,5 milyar lirayı geçen 12 üretim tesisimizi de bugün devreye alıyoruz. Bu fabrikalarımız sayesinde, 3 bin 600'den fazla kardeşimiz iş imkânına kavuşacaktır. Bu yatırımların da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"36 SAĞLIK TESİSİNİ HİZMETE SUNDUK"

Bitlis'teki ihtiyaç sahibi vatandaşlar için son 21 yılda toplam 5,5 milyar lira kaynak kullandıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta toplamda 1210 yataklı 11 hastane dahil 36 sağlık tesisini hizmete sunduk. 50 yataklı Adilcevaz Devlet Hastanesi dahil Bitlis'te inşa edeceğimiz 12 adet sağlık tesisimiz proje, ihale ve arsa tedarik aşamasında." bilgisini verdi.

TOKİ kanalıyla toplam 4 bin 608 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini, 310 konutun yapımının da devam ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehrimizde 5 adet millet bahçesi projemiz bulunuyor. Bunlardan 2 millet bahçesini hizmete sunduk, 3 millet bahçesinin yapımı sürüyor, inşallah seneye de hizmete açıyoruz. Kentsel dönüşümde, 328 adet konut, 938 adet iş yerinin dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde şehrimizde atık su arıtma tesisi yokken, bugün 4 atık su arıtma tesisi ile hizmet veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'ye kadar Bitlis'e yapılan 19 kilometre bölünmüş yolu, 288 kilometre ilaveyle 307 kilometreye ulaştırdıklarını belirterek, "Kuskunkıran Tüneli'ni, Buzlupınar Tüneli'ni, Sarıkonak Tüneli'ni, 8 Ağustos Tüneli'ni ve 8 Ağustos viyadüklerini inşa ettik, Bitlis Çevre Yolu'nu tamamladık. Aralarında çok önemli ulaştırma projelerinin olduğu diğer yatırımların çoğunu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Tatvan Çevre Yolu'nu ise 2025'te sizlerin emrine vereceğiz." diye konuştu.

Yerel seçimlerde Bitlis'in 2019'daki gibi geleceğine ve iradesine sahip çıkacağına inancını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duanın ardından yapımı tamamlanan eserlerin açılışı için kurdele kesti.